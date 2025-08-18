Rohkem infot STAVAX

Hypha Staked AVAX hind (STAVAX)

1 STAVAX/USD reaalajas hind:

$27.19
$27.19
-1.20%1D
Hypha Staked AVAX (STAVAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:25:33 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 27.27
24 h madal
$ 28.99
24 h kõrge

$ 27.27
$ 28.99
$ 67.01
$ 16.44
-2.36%

-0.96%

-0.46%

-0.46%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) reaalajas hind on $27.27. Viimase 24 tunni jooksul STAVAX kaubeldud madalaim $ 27.27 ja kõrgeim $ 28.99 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAVAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 67.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 16.44.

Lüliajalise tootluse osas on STAVAX muutunud -2.36% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) – turuteave

$ 25.80M
--
$ 25.80M
944.63K
944,630.0072683031
Hypha Staked AVAX praegune turukapitalisatsioon on $ 25.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STAVAX ringlev varu on 944.63K, mille koguvaru on 944630.0072683031. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.80M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hypha Staked AVAX ja USD hinnamuutus $ -0.26557095871673.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hypha Staked AVAX ja USD hinnamuutus $ +0.7244929980.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hypha Staked AVAX ja USD hinnamuutus $ +9.3976401420.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hypha Staked AVAX ja USD hinnamuutus $ +2.230618055350285.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.26557095871673-0.96%
30 päeva$ +0.7244929980+2.66%
60 päeva$ +9.3976401420+34.46%
90 päeva$ +2.230618055350285+8.91%

Mis on Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hypha Staked AVAX (STAVAX) allikas

Hypha Staked AVAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hypha Staked AVAX (STAVAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hypha Staked AVAX (STAVAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hypha Staked AVAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hypha Staked AVAX hinna ennustust kohe!

STAVAX kohalike valuutade suhtes

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAVAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hypha Staked AVAX (STAVAX) kohta

Kui palju on Hypha Staked AVAX (STAVAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAVAX hind USD on 27.27 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAVAX/USD hind?
Praegune hind STAVAX/USD on $ 27.27. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hypha Staked AVAX turukapitalisatsioon?
STAVAX turukapitalisatsioon on $ 25.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAVAX ringlev varu?
STAVAX ringlev varu on 944.63K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAVAX (ATH) hind?
STAVAX saavutab ATH hinna summas 67.01 USD.
Mis oli kõigi aegade STAVAX madalaim (ATL) hind?
STAVAX nägi ATL hinda summas 16.44 USD.
Milline on STAVAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAVAX kauplemismaht on -- USD.
Kas STAVAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAVAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAVAX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.