Rohkem infot HYLX

HYLX Hinnainfo

HYLX Valge raamat

HYLX Ametlik veebisait

HYLX Tokenoomika

HYLX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HyperSwap AI logo

HyperSwap AI hind (HYLX)

Loendis mitteolevad

1 HYLX/USD reaalajas hind:

$0.00056971
$0.00056971$0.00056971
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HyperSwap AI (HYLX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:37:28 (UTC+8)

HyperSwap AI (HYLX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00298214
$ 0.00298214$ 0.00298214

$ 0
$ 0$ 0

-3.12%

-6.80%

-28.90%

-28.90%

HyperSwap AI (HYLX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HYLX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00298214 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HYLX muutunud -3.12% viimase tunni jooksul, -6.80% 24 tunni vältel -28.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HyperSwap AI (HYLX) – turuteave

$ 566.22K
$ 566.22K$ 566.22K

--
----

$ 566.22K
$ 566.22K$ 566.22K

993.96M
993.96M 993.96M

993,962,318.6934658
993,962,318.6934658 993,962,318.6934658

HyperSwap AI praegune turukapitalisatsioon on $ 566.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HYLX ringlev varu on 993.96M, mille koguvaru on 993962318.6934658. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 566.22K.

HyperSwap AI (HYLX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HyperSwap AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HyperSwap AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HyperSwap AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HyperSwap AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.80%
30 päeva$ 0-25.17%
60 päeva$ 0-17.85%
90 päeva$ 0--

Mis on HyperSwap AI (HYLX)

Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HyperSwap AI (HYLX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HyperSwap AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HyperSwap AI (HYLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HyperSwap AI (HYLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HyperSwap AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HyperSwap AI hinna ennustust kohe!

HYLX kohalike valuutade suhtes

HyperSwap AI (HYLX) tokenoomika

HyperSwap AI (HYLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HyperSwap AI (HYLX) kohta

Kui palju on HyperSwap AI (HYLX) tänapäeval väärt?
Reaalajas HYLX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HYLX/USD hind?
Praegune hind HYLX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HyperSwap AI turukapitalisatsioon?
HYLX turukapitalisatsioon on $ 566.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HYLX ringlev varu?
HYLX ringlev varu on 993.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYLX (ATH) hind?
HYLX saavutab ATH hinna summas 0.00298214 USD.
Mis oli kõigi aegade HYLX madalaim (ATL) hind?
HYLX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HYLX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HYLX kauplemismaht on -- USD.
Kas HYLX sel aastal kõrgemale ka suundub?
HYLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYLX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:37:28 (UTC+8)

HyperSwap AI (HYLX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.