Hyperstable (PEG) teave Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Ametlik veebisait: https://hyperstable.xyz/

Hyperstable (PEG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hyperstable (PEG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 286.05K $ 286.05K $ 286.05K Koguvaru: $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Ringlev varu: $ 28.44M $ 28.44M $ 28.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0097438 $ 0.0097438 $ 0.0097438 Praegune hind: $ 0.01005725 $ 0.01005725 $ 0.01005725 Lisateave Hyperstable (PEG) hinna kohta

Hyperstable (PEG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hyperstable (PEG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEG tokeni tokenoomikat, avastage PEG tokeni reaalajas hinda!

PEG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEG võiks suunduda? Meie PEG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEG tokeni hinna ennustust kohe!

