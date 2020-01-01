Hyperstable USD (USH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hyperstable USD (USH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hyperstable USD (USH) teave Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Ametlik veebisait: https://hyperstable.xyz/ Ostke USH kohe!

Hyperstable USD (USH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hyperstable USD (USH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Koguvaru: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Ringlev varu: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Kõigi aegade madalaim: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Praegune hind: $ 0.995282 $ 0.995282 $ 0.995282 Lisateave Hyperstable USD (USH) hinna kohta

Hyperstable USD (USH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hyperstable USD (USH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USH tokeni tokenoomikat, avastage USH tokeni reaalajas hinda!

USH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USH võiks suunduda? Meie USH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USH tokeni hinna ennustust kohe!

