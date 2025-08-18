Mis on Hyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hyperstable USD (USH) allikas Ametlik veebisait

Hyperstable USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hyperstable USD (USH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyperstable USD (USH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyperstable USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hyperstable USD hinna ennustust kohe!

USH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hyperstable USD (USH) tokenoomika

Hyperstable USD (USH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperstable USD (USH) kohta Kui palju on Hyperstable USD (USH) tänapäeval väärt? Reaalajas USH hind USD on 1.001 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USH/USD hind? $ 1.001 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hyperstable USD turukapitalisatsioon? USH turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USH ringlev varu? USH ringlev varu on 1.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USH (ATH) hind? USH saavutab ATH hinna summas 1.018 USD . Mis oli kõigi aegade USH madalaim (ATL) hind? USH nägi ATL hinda summas 0.97455 USD . Milline on USH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USH kauplemismaht on -- USD . Kas USH sel aastal kõrgemale ka suundub? USH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USH hinna ennustust

Hyperstable USD (USH) Olulised valdkonna uudised