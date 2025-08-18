Mis on Hyperstable (PEG)

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperstable (PEG) kohta Kui palju on Hyperstable (PEG) tänapäeval väärt? Reaalajas PEG hind USD on 0.0106978 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEG/USD hind? $ 0.0106978 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hyperstable turukapitalisatsioon? PEG turukapitalisatsioon on $ 304.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEG ringlev varu? PEG ringlev varu on 28.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEG (ATH) hind? PEG saavutab ATH hinna summas 0.04183107 USD . Mis oli kõigi aegade PEG madalaim (ATL) hind? PEG nägi ATL hinda summas 0.0097438 USD . Milline on PEG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEG kauplemismaht on -- USD . Kas PEG sel aastal kõrgemale ka suundub? PEG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEG hinna ennustust

