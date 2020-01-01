Hypersign Identity (HID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hypersign Identity (HID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hypersign Identity (HID) teave Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients. Ametlik veebisait: https://hypersign.id/ Ostke HID kohe!

Hypersign Identity (HID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hypersign Identity (HID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 259.16K $ 259.16K $ 259.16K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 381.12K $ 381.12K $ 381.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.764958 $ 0.764958 $ 0.764958 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00763674 $ 0.00763674 $ 0.00763674 Lisateave Hypersign Identity (HID) hinna kohta

Hypersign Identity (HID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hypersign Identity (HID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HID tokeni tokenoomikat, avastage HID tokeni reaalajas hinda!

HID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HID võiks suunduda? Meie HID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HID tokeni hinna ennustust kohe!

