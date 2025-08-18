Mis on Hypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

Üksuse Hypersign Identity (HID) allikas Ametlik veebisait

Hypersign Identity (HID) tokenoomika

Hypersign Identity (HID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hypersign Identity (HID) kohta Kui palju on Hypersign Identity (HID) tänapäeval väärt? Reaalajas HID hind USD on 0.00838788 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HID/USD hind? $ 0.00838788 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hypersign Identity turukapitalisatsioon? HID turukapitalisatsioon on $ 285.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HID ringlev varu? HID ringlev varu on 34.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HID (ATH) hind? HID saavutab ATH hinna summas 0.764958 USD . Mis oli kõigi aegade HID madalaim (ATL) hind? HID nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HID kauplemismaht on -- USD . Kas HID sel aastal kõrgemale ka suundub? HID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HID hinna ennustust

