Rohkem infot HPR

HPR Hinnainfo

HPR Valge raamat

HPR Ametlik veebisait

HPR Tokenoomika

HPR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HyperSeed logo

HyperSeed hind (HPR)

Loendis mitteolevad

1 HPR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HyperSeed (HPR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:45:08 (UTC+8)

HyperSeed (HPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350248
$ 0.00350248$ 0.00350248

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.28%

+14.28%

HyperSeed (HPR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HPR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00350248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HPR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +14.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HyperSeed (HPR) – turuteave

$ 3.96K
$ 3.96K$ 3.96K

--
----

$ 3.96K
$ 3.96K$ 3.96K

82.89M
82.89M 82.89M

82,886,522.05789751
82,886,522.05789751 82,886,522.05789751

HyperSeed praegune turukapitalisatsioon on $ 3.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HPR ringlev varu on 82.89M, mille koguvaru on 82886522.05789751. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.96K.

HyperSeed (HPR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HyperSeed ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HyperSeed ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HyperSeed ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HyperSeed ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.63%
60 päeva$ 0+3.63%
90 päeva$ 0--

Mis on HyperSeed (HPR)

HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HyperSeed (HPR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HyperSeed hinna ennustus (USD)

Kui palju on HyperSeed (HPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HyperSeed (HPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HyperSeed nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HyperSeed hinna ennustust kohe!

HPR kohalike valuutade suhtes

HyperSeed (HPR) tokenoomika

HyperSeed (HPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HyperSeed (HPR) kohta

Kui palju on HyperSeed (HPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HPR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HPR/USD hind?
Praegune hind HPR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HyperSeed turukapitalisatsioon?
HPR turukapitalisatsioon on $ 3.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HPR ringlev varu?
HPR ringlev varu on 82.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HPR (ATH) hind?
HPR saavutab ATH hinna summas 0.00350248 USD.
Mis oli kõigi aegade HPR madalaim (ATL) hind?
HPR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HPR kauplemismaht on -- USD.
Kas HPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HPR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:45:08 (UTC+8)

HyperSeed (HPR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.