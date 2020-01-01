Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika
$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.
Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika
Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika: turukapitalisatsioon, pakkumise üksikasjad, FDV ja hinna ajalugu.
Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate $HYPER tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
$HYPER tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate $HYPER tokeni tokenoomikat, avastage $HYPER tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.