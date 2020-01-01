Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hyperpigmentation ($HYPER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hyperpigmentation ($HYPER) teave $HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Ametlik veebisait: https://hyperonsol.com/ Ostke $HYPER kohe!

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hyperpigmentation ($HYPER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02977547 $ 0.02977547 $ 0.02977547 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00199354 $ 0.00199354 $ 0.00199354 Praegune hind: $ 0.01619007 $ 0.01619007 $ 0.01619007 Lisateave Hyperpigmentation ($HYPER) hinna kohta

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hyperpigmentation ($HYPER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $HYPER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $HYPER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $HYPER tokeni tokenoomikat, avastage $HYPER tokeni reaalajas hinda!

$HYPER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $HYPER võiks suunduda? Meie $HYPER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $HYPER tokeni hinna ennustust kohe!

