Mis on Hyperpigmentation ($HYPER)

$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperpigmentation ($HYPER) kohta Kui palju on Hyperpigmentation ($HYPER) tänapäeval väärt? Reaalajas $HYPER hind USD on 0.01569506 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $HYPER/USD hind? $ 0.01569506 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $HYPER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hyperpigmentation turukapitalisatsioon? $HYPER turukapitalisatsioon on $ 15.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $HYPER ringlev varu? $HYPER ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HYPER (ATH) hind? $HYPER saavutab ATH hinna summas 0.02977547 USD . Mis oli kõigi aegade $HYPER madalaim (ATL) hind? $HYPER nägi ATL hinda summas 0.00199354 USD . Milline on $HYPER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $HYPER kauplemismaht on -- USD . Kas $HYPER sel aastal kõrgemale ka suundub? $HYPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HYPER hinna ennustust

