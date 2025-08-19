Rohkem infot MHYPE

1 MHYPE/USD reaalajas hind:

$44.08
$44.08
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) reaalajas hinnagraafik
Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 43.16
$ 43.16
24 h madal
$ 46.96
$ 46.96
24 h kõrge

$ 43.16
$ 43.16

$ 46.96
$ 46.96

$ 50.04
$ 50.04

$ 31.31
$ 31.31

+1.02%

-6.13%

-0.39%

-0.39%

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) reaalajas hind on $44.08. Viimase 24 tunni jooksul MHYPE kaubeldud madalaim $ 43.16 ja kõrgeim $ 46.96 näitab aktiivset turu volatiivsust. MHYPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 50.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 31.31.

Lüliajalise tootluse osas on MHYPE muutunud +1.02% viimase tunni jooksul, -6.13% 24 tunni vältel -0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

--
----

$ 44.08B
$ 44.08B

0.00
0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Hyperpie Staked mHYPE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. MHYPE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.08B.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hyperpie Staked mHYPE ja USD hinnamuutus $ -2.88252241525884.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hyperpie Staked mHYPE ja USD hinnamuutus $ -0.2100500160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hyperpie Staked mHYPE ja USD hinnamuutus $ +9.0932147120.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hyperpie Staked mHYPE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2.88252241525884-6.13%
30 päeva$ -0.2100500160-0.47%
60 päeva$ +9.0932147120+20.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) allikas

Ametlik veebisait

Hyperpie Staked mHYPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyperpie Staked mHYPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hyperpie Staked mHYPE hinna ennustust kohe!

MHYPE kohalike valuutade suhtes

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) tokenoomika

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MHYPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) kohta

Kui palju on Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MHYPE hind USD on 44.08 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MHYPE/USD hind?
Praegune hind MHYPE/USD on $ 44.08. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hyperpie Staked mHYPE turukapitalisatsioon?
MHYPE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MHYPE ringlev varu?
MHYPE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MHYPE (ATH) hind?
MHYPE saavutab ATH hinna summas 50.04 USD.
Mis oli kõigi aegade MHYPE madalaim (ATL) hind?
MHYPE nägi ATL hinda summas 31.31 USD.
Milline on MHYPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MHYPE kauplemismaht on -- USD.
Kas MHYPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MHYPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MHYPE hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.