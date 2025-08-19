Mis on Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.

Üksuse Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) kohta Kui palju on Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) tänapäeval väärt? Reaalajas MHYPE hind USD on 44.08 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MHYPE/USD hind? $ 44.08 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MHYPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hyperpie Staked mHYPE turukapitalisatsioon? MHYPE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MHYPE ringlev varu? MHYPE ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MHYPE (ATH) hind? MHYPE saavutab ATH hinna summas 50.04 USD . Mis oli kõigi aegade MHYPE madalaim (ATL) hind? MHYPE nägi ATL hinda summas 31.31 USD . Milline on MHYPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MHYPE kauplemismaht on -- USD . Kas MHYPE sel aastal kõrgemale ka suundub? MHYPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MHYPE hinna ennustust

