The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Ametlik veebisait: https://hyperutility.fun/

Hyper Utility (HYPU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hyper Utility (HYPU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.79K $ 29.79K $ 29.79K Koguvaru: $ 929.12M $ 929.12M $ 929.12M Ringlev varu: $ 832.21M $ 832.21M $ 832.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.26K $ 33.26K $ 33.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00668311 $ 0.00668311 $ 0.00668311 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hyper Utility (HYPU) hinna kohta

Hyper Utility (HYPU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hyper Utility (HYPU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HYPU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HYPU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HYPU tokeni tokenoomikat, avastage HYPU tokeni reaalajas hinda!

HYPU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HYPU võiks suunduda? Meie HYPU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

