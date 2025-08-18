Rohkem infot HYPU

Hyper Utility hind (HYPU)

Loendis mitteolevad

1 HYPU/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
USD
Hyper Utility (HYPU) reaalajas hinnagraafik
Hyper Utility (HYPU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668311
$ 0.00668311$ 0.00668311

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.69%

-12.29%

-12.29%

Hyper Utility (HYPU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HYPU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00668311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HYPU muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.69% 24 tunni vältel -12.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hyper Utility (HYPU) – turuteave

$ 26.77K
$ 26.77K$ 26.77K

--
----

$ 29.89K
$ 29.89K$ 29.89K

832.21M
832.21M 832.21M

929,116,235.991933
929,116,235.991933 929,116,235.991933

Hyper Utility praegune turukapitalisatsioon on $ 26.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HYPU ringlev varu on 832.21M, mille koguvaru on 929116235.991933. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.89K.

Hyper Utility (HYPU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hyper Utility ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hyper Utility ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hyper Utility ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hyper Utility ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.69%
30 päeva$ 0-19.34%
60 päeva$ 0-23.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Hyper Utility (HYPU)

The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users.

Hyper Utility hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hyper Utility (HYPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hyper Utility (HYPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hyper Utility nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HYPU kohalike valuutade suhtes

Hyper Utility (HYPU) tokenoomika

Hyper Utility (HYPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hyper Utility (HYPU) kohta

Kui palju on Hyper Utility (HYPU) tänapäeval väärt?
Reaalajas HYPU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HYPU/USD hind?
Praegune hind HYPU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hyper Utility turukapitalisatsioon?
HYPU turukapitalisatsioon on $ 26.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HYPU ringlev varu?
HYPU ringlev varu on 832.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYPU (ATH) hind?
HYPU saavutab ATH hinna summas 0.00668311 USD.
Mis oli kõigi aegade HYPU madalaim (ATL) hind?
HYPU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HYPU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HYPU kauplemismaht on -- USD.
Kas HYPU sel aastal kõrgemale ka suundub?
HYPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYPU hinna ennustust.
