HXRO (HXRO) teave Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network. Ametlik veebisait: https://hxro.com/

HXRO (HXRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HXRO (HXRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 574.73K $ 574.73K $ 574.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 620.39M $ 620.39M $ 620.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 926.40K $ 926.40K $ 926.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.800981 $ 0.800981 $ 0.800981 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0009264 $ 0.0009264 $ 0.0009264 Lisateave HXRO (HXRO) hinna kohta

HXRO (HXRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HXRO (HXRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HXRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HXRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HXRO tokeni tokenoomikat, avastage HXRO tokeni reaalajas hinda!

HXRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HXRO võiks suunduda? Meie HXRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

