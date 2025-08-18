Rohkem infot $HUSKY

Husky hind ($HUSKY)

1 $HUSKY/USD reaalajas hind:

Husky ($HUSKY) reaalajas hinnagraafik
Husky ($HUSKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Husky ($HUSKY) reaalajas hind on $0.00004749. Viimase 24 tunni jooksul $HUSKY kaubeldud madalaim $ 0.00004699 ja kõrgeim $ 0.00005466 näitab aktiivset turu volatiivsust. $HUSKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00014588 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001982.

Lüliajalise tootluse osas on $HUSKY muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -11.22% 24 tunni vältel +18.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Husky ($HUSKY) – turuteave

$ 47.44K
Husky praegune turukapitalisatsioon on $ 47.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $HUSKY ringlev varu on 998.93M, mille koguvaru on 998934334.803404. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.44K.

Husky ($HUSKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Husky ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Husky ja USD hinnamuutus $ +0.0000141155.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Husky ja USD hinnamuutus $ +0.0000322248.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Husky ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.22%
30 päeva$ +0.0000141155+29.72%
60 päeva$ +0.0000322248+67.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Husky ($HUSKY)

$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!

Üksuse Husky ($HUSKY) allikas

Ametlik veebisait

Husky hinna ennustus (USD)

Kui palju on Husky ($HUSKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Husky ($HUSKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Husky nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Husky hinna ennustust kohe!

$HUSKY kohalike valuutade suhtes

Husky ($HUSKY) tokenoomika

Husky ($HUSKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $HUSKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Husky ($HUSKY) kohta

Kui palju on Husky ($HUSKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $HUSKY hind USD on 0.00004749 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $HUSKY/USD hind?
Praegune hind $HUSKY/USD on $ 0.00004749. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Husky turukapitalisatsioon?
$HUSKY turukapitalisatsioon on $ 47.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $HUSKY ringlev varu?
$HUSKY ringlev varu on 998.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HUSKY (ATH) hind?
$HUSKY saavutab ATH hinna summas 0.00014588 USD.
Mis oli kõigi aegade $HUSKY madalaim (ATL) hind?
$HUSKY nägi ATL hinda summas 0.00001982 USD.
Milline on $HUSKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $HUSKY kauplemismaht on -- USD.
Kas $HUSKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$HUSKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HUSKY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.