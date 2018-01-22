Huobi (HT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Huobi (HT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Huobi (HT) teave Huobi, the third-largest cryptocurrency exchange in the world, recently announced and launched a new currency. The Huobi Token (HT) rewards exchange users for their loyalty with lowered transaction fees while also carrying its own value in tradable pairs against popular currencies. The hope was to bring greater value to Huobi’s millions of users, mostly located in Asian countries. The launch of the Huobi Token follows in the footsteps of other loyalty-building tokens that other exchanges have launched. The first and most successful of these tokens has been Binance Coin (BNB). The creation of BNB secured Binance’s place as the world’s leading exchange. It offered discounted trading fees in exchange for customer loyalty, primarily functioning as a loyalty rewards system. Huobi officially announced its intentions to launch a new token on January 22, 2018. Over the course of 15 days, Huobi would distribute 300 million HT (60% of the total supply) to its pro users who purchased a discounted service package. Each morning, a new batch of HT would become available on a first come, first served basis. Huobi declared this token distribution scheme, “not an ICO,” due to the nature of the offering. Users are buying a specific service package, part of which includes HT that give a discount toward trading fees. The exchange launched the Huobi Token as part of an overall strategy to recover its user base after tightening regulations in China severely restricted cryptocurrency trading. In an interview with CoinDesk, Leon Li, Huobi’s founder, revealed that Chinese rule changes had decimated the trading volume on Huobi by 95% between September 15 and November 1, 2017. The HT token distribution began on January 24 and wrapped up on February 7, 2018. Each day of the distribution, millions of tokens sold out in mere minutes after going on sale. At that point, 300 million HT had been distributed to Huobi Pro members who bought packages. That’s 60% of the total supply currently in public circulation. Another 200 million HT, 40% of the total supply, was set aside. 20% goes toward user rewards and platform operation. The other 20% is vested for four years and constitutes the team reward. Huobi isn’t the first exchange to issue its own token. Binance (BNB), Bibox (BIX), KuCoin (KCS) and Coss (COSS) have all issued their own tokens as well. Ametlik veebisait: https://www.huobi.com/ Ostke HT kohe!

Huobi (HT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Huobi (HT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.18M $ 48.18M $ 48.18M Koguvaru: $ 201.05M $ 201.05M $ 201.05M Ringlev varu: $ 159.41M $ 159.41M $ 159.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.77M $ 60.77M $ 60.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 39.66 $ 39.66 $ 39.66 Kõigi aegade madalaim: $ 0.145929 $ 0.145929 $ 0.145929 Praegune hind: $ 0.302264 $ 0.302264 $ 0.302264 Lisateave Huobi (HT) hinna kohta

Huobi (HT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Huobi (HT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HT tokeni tokenoomikat, avastage HT tokeni reaalajas hinda!

HT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HT võiks suunduda? Meie HT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HT tokeni hinna ennustust kohe!

