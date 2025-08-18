Rohkem infot HNTR

Hunter Token logo

Hunter Token hind (HNTR)

Loendis mitteolevad

1 HNTR/USD reaalajas hind:

$0.00112892
$0.00112892
+0.10%1D
mexc
USD
Hunter Token (HNTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:48:56 (UTC+8)

Hunter Token (HNTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00112141
$ 0.00112141
24 h madal
$ 0.00113291
$ 0.00113291
24 h kõrge

$ 0.00112141
$ 0.00112141

$ 0.00113291
$ 0.00113291

$ 0.02079827
$ 0.02079827

$ 0
$ 0

0.00%

+0.15%

-20.41%

-20.41%

Hunter Token (HNTR) reaalajas hind on $0.00112892. Viimase 24 tunni jooksul HNTR kaubeldud madalaim $ 0.00112141 ja kõrgeim $ 0.00113291 näitab aktiivset turu volatiivsust. HNTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02079827 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HNTR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -20.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hunter Token (HNTR) – turuteave

$ 337.54K
$ 337.54K

--
--

$ 1.08M
$ 1.08M

299.00M
299.00M

955,000,000.0
955,000,000.0

Hunter Token praegune turukapitalisatsioon on $ 337.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HNTR ringlev varu on 299.00M, mille koguvaru on 955000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.08M.

Hunter Token (HNTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hunter Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hunter Token ja USD hinnamuutus $ -0.0004035076.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hunter Token ja USD hinnamuutus $ -0.0005036436.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hunter Token ja USD hinnamuutus $ -0.0009670414971456163.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.15%
30 päeva$ -0.0004035076-35.74%
60 päeva$ -0.0005036436-44.61%
90 päeva$ -0.0009670414971456163-46.13%

Mis on Hunter Token (HNTR)

Üksuse Hunter Token (HNTR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Hunter Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hunter Token (HNTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hunter Token (HNTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hunter Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hunter Token hinna ennustust kohe!

HNTR kohalike valuutade suhtes

Hunter Token (HNTR) tokenoomika

Hunter Token (HNTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HNTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hunter Token (HNTR) kohta

Kui palju on Hunter Token (HNTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HNTR hind USD on 0.00112892 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HNTR/USD hind?
Praegune hind HNTR/USD on $ 0.00112892. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hunter Token turukapitalisatsioon?
HNTR turukapitalisatsioon on $ 337.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HNTR ringlev varu?
HNTR ringlev varu on 299.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HNTR (ATH) hind?
HNTR saavutab ATH hinna summas 0.02079827 USD.
Mis oli kõigi aegade HNTR madalaim (ATL) hind?
HNTR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HNTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HNTR kauplemismaht on -- USD.
Kas HNTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HNTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HNTR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.