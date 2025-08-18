Hunter by Virtuals hind (DRPXBT)
Hunter by Virtuals (DRPXBT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DRPXBT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRPXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00161722 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DRPXBT muutunud +2.00% viimase tunni jooksul, +4.54% 24 tunni vältel -2.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hunter by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 62.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRPXBT ringlev varu on 999.05M, mille koguvaru on 999049910.1637945. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.84K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hunter by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hunter by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hunter by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hunter by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+4.54%
|30 päeva
|$ 0
|-26.14%
|60 päeva
|$ 0
|-25.63%
|90 päeva
|$ 0
|--
Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space. The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways: - Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit. - Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies. - Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential. - Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
