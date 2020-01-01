Hunny Finance (HUNNY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hunny Finance (HUNNY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hunny Finance (HUNNY) teave PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Ametlik veebisait: https://pancakehunny.finance/ Ostke HUNNY kohe!

Hunny Finance (HUNNY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hunny Finance (HUNNY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 259.71K $ 259.71K $ 259.71K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 343.25K $ 343.25K $ 343.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Praegune hind: $ 0.00343225 $ 0.00343225 $ 0.00343225 Lisateave Hunny Finance (HUNNY) hinna kohta

Hunny Finance (HUNNY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hunny Finance (HUNNY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUNNY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUNNY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUNNY tokeni tokenoomikat, avastage HUNNY tokeni reaalajas hinda!

