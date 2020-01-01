HUMO (HUMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HUMO (HUMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HUMO (HUMO) teave Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project. Ametlik veebisait: https://fuegobase.io/ Valge raamat: https://ibased.gitbook.io/fuego/basics/humo-tokenomics Ostke HUMO kohe!

HUMO (HUMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HUMO (HUMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.76K $ 147.76K $ 147.76K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147.76K $ 147.76K $ 147.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00558269 $ 0.00558269 $ 0.00558269 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00147759 $ 0.00147759 $ 0.00147759 Lisateave HUMO (HUMO) hinna kohta

HUMO (HUMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HUMO (HUMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUMO tokeni tokenoomikat, avastage HUMO tokeni reaalajas hinda!

HUMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUMO võiks suunduda? Meie HUMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUMO tokeni hinna ennustust kohe!

