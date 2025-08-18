Mis on HUMO (HUMO)

Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project.

Üksuse HUMO (HUMO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HUMO kohalike valuutade suhtes

HUMO (HUMO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HUMO (HUMO) kohta Kui palju on HUMO (HUMO) tänapäeval väärt? Reaalajas HUMO hind USD on 0.00156294 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUMO/USD hind? $ 0.00156294 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUMO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HUMO turukapitalisatsioon? HUMO turukapitalisatsioon on $ 156.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUMO ringlev varu? HUMO ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUMO (ATH) hind? HUMO saavutab ATH hinna summas 0.00558269 USD . Mis oli kõigi aegade HUMO madalaim (ATL) hind? HUMO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HUMO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUMO kauplemismaht on -- USD . Kas HUMO sel aastal kõrgemale ka suundub? HUMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUMO hinna ennustust

HUMO (HUMO) Olulised valdkonna uudised