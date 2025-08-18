Rohkem infot HUMO

HUMO logo

HUMO hind (HUMO)

Loendis mitteolevad

1 HUMO/USD reaalajas hind:

$0.00156294
$0.00156294$0.00156294
0.00%1D
mexc
USD
HUMO (HUMO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:12:00 (UTC+8)

HUMO (HUMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00152898
$ 0.00152898$ 0.00152898
24 h madal
$ 0.00157262
$ 0.00157262$ 0.00157262
24 h kõrge

$ 0.00152898
$ 0.00152898$ 0.00152898

$ 0.00157262
$ 0.00157262$ 0.00157262

$ 0.00558269
$ 0.00558269$ 0.00558269

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.01%

+1.16%

+1.16%

HUMO (HUMO) reaalajas hind on $0.00156294. Viimase 24 tunni jooksul HUMO kaubeldud madalaim $ 0.00152898 ja kõrgeim $ 0.00157262 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00558269 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HUMO muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +1.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HUMO (HUMO) – turuteave

$ 156.29K
$ 156.29K$ 156.29K

--
----

$ 156.29K
$ 156.29K$ 156.29K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

HUMO praegune turukapitalisatsioon on $ 156.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUMO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 156.29K.

HUMO (HUMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HUMO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HUMO ja USD hinnamuutus $ +0.0000033557.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HUMO ja USD hinnamuutus $ +0.0004209450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HUMO ja USD hinnamuutus $ -0.0001710617288628396.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.01%
30 päeva$ +0.0000033557+0.21%
60 päeva$ +0.0004209450+26.93%
90 päeva$ -0.0001710617288628396-9.86%

Mis on HUMO (HUMO)

Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project.

Üksuse HUMO (HUMO) allikas

HUMO hinna ennustus (USD)

Kui palju on HUMO (HUMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HUMO (HUMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HUMO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HUMO hinna ennustust kohe!

HUMO kohalike valuutade suhtes

HUMO (HUMO) tokenoomika

HUMO (HUMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HUMO (HUMO) kohta

Kui palju on HUMO (HUMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUMO hind USD on 0.00156294 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUMO/USD hind?
Praegune hind HUMO/USD on $ 0.00156294. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HUMO turukapitalisatsioon?
HUMO turukapitalisatsioon on $ 156.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUMO ringlev varu?
HUMO ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUMO (ATH) hind?
HUMO saavutab ATH hinna summas 0.00558269 USD.
Mis oli kõigi aegade HUMO madalaim (ATL) hind?
HUMO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HUMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUMO kauplemismaht on -- USD.
Kas HUMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUMO hinna ennustust.
