Mis on Hummus (HUM)

The Hummus protocol is a single-side Automated Market Maker designed for exchanging stable cryptocurrencies on the Metis blockchain.

Hummus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hummus (HUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hummus (HUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hummus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HUM kohalike valuutade suhtes

Hummus (HUM) tokenoomika

Hummus (HUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hummus (HUM) kohta Kui palju on Hummus (HUM) tänapäeval väärt? Reaalajas HUM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hummus turukapitalisatsioon? HUM turukapitalisatsioon on $ 31.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUM ringlev varu? HUM ringlev varu on 136.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUM (ATH) hind? HUM saavutab ATH hinna summas 0.768337 USD . Mis oli kõigi aegade HUM madalaim (ATL) hind? HUM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUM kauplemismaht on -- USD . Kas HUM sel aastal kõrgemale ka suundub? HUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUM hinna ennustust

Hummus (HUM) Olulised valdkonna uudised