Hummus hind (HUM)

1 HUM/USD reaalajas hind:

$0.00023169
0.00%1D
mexc
USD
Hummus (HUM) reaalajas hinnagraafik
Hummus (HUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.768337
$ 0
--

--

-6.20%

-6.20%

Hummus (HUM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HUM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.768337 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HUM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -6.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hummus (HUM) – turuteave

$ 31.51K
--
$ 69.51K
136.01M
300,000,000.0
Hummus praegune turukapitalisatsioon on $ 31.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUM ringlev varu on 136.01M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.51K.

Hummus (HUM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hummus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hummus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hummus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hummus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-5.78%
60 päeva$ 0-6.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Hummus (HUM)

The Hummus protocol is a single-side Automated Market Maker designed for exchanging stable cryptocurrencies on the Metis blockchain.

Üksuse Hummus (HUM) allikas

Ametlik veebisait

Hummus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hummus (HUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hummus (HUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hummus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hummus hinna ennustust kohe!

HUM kohalike valuutade suhtes

Hummus (HUM) tokenoomika

Hummus (HUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hummus (HUM) kohta

Kui palju on Hummus (HUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUM/USD hind?
Praegune hind HUM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hummus turukapitalisatsioon?
HUM turukapitalisatsioon on $ 31.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUM ringlev varu?
HUM ringlev varu on 136.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUM (ATH) hind?
HUM saavutab ATH hinna summas 0.768337 USD.
Mis oli kõigi aegade HUM madalaim (ATL) hind?
HUM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUM kauplemismaht on -- USD.
Kas HUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUM hinna ennustust.
Hummus (HUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

