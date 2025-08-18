Rohkem infot HDAO

HDAO Hinnainfo

HDAO Ametlik veebisait

HDAO Tokenoomika

HDAO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

humanDAO logo

humanDAO hind (HDAO)

Loendis mitteolevad

1 HDAO/USD reaalajas hind:

$0.00137131
$0.00137131$0.00137131
-3.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
humanDAO (HDAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:30:43 (UTC+8)

humanDAO (HDAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00135636
$ 0.00135636$ 0.00135636
24 h madal
$ 0.00142016
$ 0.00142016$ 0.00142016
24 h kõrge

$ 0.00135636
$ 0.00135636$ 0.00135636

$ 0.00142016
$ 0.00142016$ 0.00142016

$ 0.166826
$ 0.166826$ 0.166826

$ 0.00130105
$ 0.00130105$ 0.00130105

+0.59%

-3.43%

-3.85%

-3.85%

humanDAO (HDAO) reaalajas hind on $0.00137131. Viimase 24 tunni jooksul HDAO kaubeldud madalaim $ 0.00135636 ja kõrgeim $ 0.00142016 näitab aktiivset turu volatiivsust. HDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.166826 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00130105.

Lüliajalise tootluse osas on HDAO muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, -3.43% 24 tunni vältel -3.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

humanDAO (HDAO) – turuteave

$ 92.90K
$ 92.90K$ 92.90K

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

67.74M
67.74M 67.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

humanDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 92.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HDAO ringlev varu on 67.74M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.37M.

humanDAO (HDAO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse humanDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse humanDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0000073070.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse humanDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0000492473.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse humanDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0001483008303761856.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.43%
30 päeva$ +0.0000073070+0.53%
60 päeva$ -0.0000492473-3.59%
90 päeva$ -0.0001483008303761856-9.75%

Mis on humanDAO (HDAO)

humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse humanDAO (HDAO) allikas

Ametlik veebisait

humanDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on humanDAO (HDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie humanDAO (HDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida humanDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake humanDAO hinna ennustust kohe!

HDAO kohalike valuutade suhtes

humanDAO (HDAO) tokenoomika

humanDAO (HDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse humanDAO (HDAO) kohta

Kui palju on humanDAO (HDAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HDAO hind USD on 0.00137131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HDAO/USD hind?
Praegune hind HDAO/USD on $ 0.00137131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on humanDAO turukapitalisatsioon?
HDAO turukapitalisatsioon on $ 92.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HDAO ringlev varu?
HDAO ringlev varu on 67.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HDAO (ATH) hind?
HDAO saavutab ATH hinna summas 0.166826 USD.
Mis oli kõigi aegade HDAO madalaim (ATL) hind?
HDAO nägi ATL hinda summas 0.00130105 USD.
Milline on HDAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HDAO kauplemismaht on -- USD.
Kas HDAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HDAO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:30:43 (UTC+8)

humanDAO (HDAO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.