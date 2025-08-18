Mis on humanDAO (HDAO)

humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors

Üksuse humanDAO (HDAO) allikas Ametlik veebisait

humanDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on humanDAO (HDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie humanDAO (HDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida humanDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HDAO kohalike valuutade suhtes

humanDAO (HDAO) tokenoomika

humanDAO (HDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on humanDAO (HDAO) tänapäeval väärt? Reaalajas HDAO hind USD on 0.00137131 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HDAO/USD hind? $ 0.00137131 . Milline on humanDAO turukapitalisatsioon? HDAO turukapitalisatsioon on $ 92.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HDAO ringlev varu? HDAO ringlev varu on 67.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HDAO (ATH) hind? HDAO saavutab ATH hinna summas 0.166826 USD . Mis oli kõigi aegade HDAO madalaim (ATL) hind? HDAO nägi ATL hinda summas 0.00130105 USD . Milline on HDAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HDAO kauplemismaht on -- USD . Kas HDAO sel aastal kõrgemale ka suundub? HDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

