Mis on Human Intelligence Machin (HIM)

Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network. It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true. $HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.

Kui palju on Human Intelligence Machin (HIM) tänapäeval väärt? Reaalajas HIM hind USD on 0.00435376 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HIM/USD hind? $ 0.00435376 . Milline on Human Intelligence Machin turukapitalisatsioon? HIM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on HIM ringlev varu? HIM ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIM (ATH) hind? HIM saavutab ATH hinna summas 0.216072 USD . Mis oli kõigi aegade HIM madalaim (ATL) hind? HIM nägi ATL hinda summas 0 USD .

