HULVIN (HULVIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HULVIN (HULVIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HULVIN (HULVIN) teave $HULVIN is a meme coin on the $SOL network that is based on the idea of exaggerated hype surrounding the Bitcoin halving. Ametlik veebisait: https://www.hulvin.live/ Ostke HULVIN kohe!

HULVIN (HULVIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HULVIN (HULVIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.71K $ 81.71K $ 81.71K Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.71K $ 81.71K $ 81.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01409259 $ 0.01409259 $ 0.01409259 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave HULVIN (HULVIN) hinna kohta

HULVIN (HULVIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HULVIN (HULVIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HULVIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HULVIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HULVIN tokeni tokenoomikat, avastage HULVIN tokeni reaalajas hinda!

HULVIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HULVIN võiks suunduda? Meie HULVIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HULVIN tokeni hinna ennustust kohe!

