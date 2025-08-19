Rohkem infot HUHU

HUHU Hinnainfo

HUHU Tokenoomika

HUHU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Huhu Cat logo

Huhu Cat hind (HUHU)

Loendis mitteolevad

1 HUHU/USD reaalajas hind:

$0.00022467
$0.00022467$0.00022467
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Huhu Cat (HUHU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:42:48 (UTC+8)

Huhu Cat (HUHU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01609606
$ 0.01609606$ 0.01609606

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.28%

-3.28%

Huhu Cat (HUHU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HUHU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUHUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01609606 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HUHU muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -3.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Huhu Cat (HUHU) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 471.81K
$ 471.81K$ 471.81K

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Huhu Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUHU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 471.81K.

Huhu Cat (HUHU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Huhu Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Huhu Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Huhu Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Huhu Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-4.65%
60 päeva$ 0+1.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Huhu Cat (HUHU)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Huhu Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Huhu Cat (HUHU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Huhu Cat (HUHU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Huhu Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Huhu Cat hinna ennustust kohe!

HUHU kohalike valuutade suhtes

Huhu Cat (HUHU) tokenoomika

Huhu Cat (HUHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Huhu Cat (HUHU) kohta

Kui palju on Huhu Cat (HUHU) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUHU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUHU/USD hind?
Praegune hind HUHU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Huhu Cat turukapitalisatsioon?
HUHU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUHU ringlev varu?
HUHU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUHU (ATH) hind?
HUHU saavutab ATH hinna summas 0.01609606 USD.
Mis oli kõigi aegade HUHU madalaim (ATL) hind?
HUHU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HUHU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUHU kauplemismaht on -- USD.
Kas HUHU sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUHU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUHU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:42:48 (UTC+8)

Huhu Cat (HUHU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.