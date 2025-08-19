Huebel Bolt hind (BOLT)
Huebel Bolt (BOLT) reaalajas hind on $0.04114417. Viimase 24 tunni jooksul BOLT kaubeldud madalaim $ 0.04116788 ja kõrgeim $ 0.04319268 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.548715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01489893.
Lüliajalise tootluse osas on BOLT muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -4.10% 24 tunni vältel -2.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Huebel Bolt praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOLT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6000693.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.25K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Huebel Bolt ja USD hinnamuutus $ -0.00176133577575487.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Huebel Bolt ja USD hinnamuutus $ -0.0045016371.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Huebel Bolt ja USD hinnamuutus $ -0.0030031088.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Huebel Bolt ja USD hinnamuutus $ -0.00685618134457346.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00176133577575487
|-4.10%
|30 päeva
|$ -0.0045016371
|-10.94%
|60 päeva
|$ -0.0030031088
|-7.29%
|90 päeva
|$ -0.00685618134457346
|-14.28%
What is the project about? BOLT ecosystem — next gen meme network developed by TON community & meant to unite all jettons and existing meme tokens. What makes your project unique? BOLT meme token is based on the TON blockchain and was founded by the international crypto community of enthusiasts supporting the development of TON - the brainchild of Nikolai Durov and Telegram as a whole. History of your project. Huebel Bolt, initiated in spring 2022, rapidly gained momentum by developing multiple Telegram channels and attracting a significant audience. As the token’s influence grew, it evolved to support other TON crypto enthusiasts, beginning in fall 2022. Continuously building on the blockchain, Huebel Bolt remains an active force, fostering the community of independent crypto enthusiasts and symbolizing innovation and collaboration within the space. What’s next for your project? At Huebel Bolt, our commitment to innovation never wanes. We are constantly striving to develop new tools that the TON community can significantly benefit from. Our ongoing support for TON enthusiasts drives us to build more public tools for the blockchain, fostering growth and expansion. The future for Huebel Bolt is rooted in collaboration, technological advancement, and a relentless dedication to enriching the blockchain community. What can your token be used for? Huebel Bolt token encompasses a versatile range of applications. It serves as a community way of payment for services, enabling seamless transactions. Additionally, it can be utilized as a means to donate to creators, fostering a spirit of support and recognition. As the first meme token of its kind on our current blockchain, it carries a unique appeal. Moreover, Huebel Bolt can be held as an asset, amplifying its value. The diverse nature of this token ensures that for each user, there exists a personalized application, making it a distinctive and valuable component of our blockchain ecosystem.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Huebel Bolt (BOLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.