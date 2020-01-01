Hudi (HUDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hudi (HUDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hudi (HUDI) teave HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners. Ametlik veebisait: https://humandataincome.com/ Ostke HUDI kohe!

Hudi (HUDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hudi (HUDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Koguvaru: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ringlev varu: $ 23.21M $ 23.21M $ 23.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.76 $ 4.76 $ 4.76 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01613198 $ 0.01613198 $ 0.01613198 Praegune hind: $ 0.077935 $ 0.077935 $ 0.077935 Lisateave Hudi (HUDI) hinna kohta

Hudi (HUDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hudi (HUDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUDI tokeni tokenoomikat, avastage HUDI tokeni reaalajas hinda!

HUDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUDI võiks suunduda? Meie HUDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUDI tokeni hinna ennustust kohe!

