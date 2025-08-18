Mis on Hudi (HUDI)

HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.

Hudi (HUDI) tokenoomika

Hudi (HUDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hudi (HUDI) kohta Kui palju on Hudi (HUDI) tänapäeval väärt? Reaalajas HUDI hind USD on 0.106634 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUDI/USD hind? $ 0.106634 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUDI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hudi turukapitalisatsioon? HUDI turukapitalisatsioon on $ 2.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUDI ringlev varu? HUDI ringlev varu on 23.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUDI (ATH) hind? HUDI saavutab ATH hinna summas 4.76 USD . Mis oli kõigi aegade HUDI madalaim (ATL) hind? HUDI nägi ATL hinda summas 0.01613198 USD . Milline on HUDI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUDI kauplemismaht on -- USD . Kas HUDI sel aastal kõrgemale ka suundub? HUDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUDI hinna ennustust

