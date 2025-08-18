Mis on Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Üksuse Hubble (HBB) allikas Ametlik veebisait

HBB kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hubble (HBB) kohta Kui palju on Hubble (HBB) tänapäeval väärt? Reaalajas HBB hind USD on 0.0077828 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HBB/USD hind? $ 0.0077828 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HBB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hubble turukapitalisatsioon? HBB turukapitalisatsioon on $ 531.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HBB ringlev varu? HBB ringlev varu on 68.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBB (ATH) hind? HBB saavutab ATH hinna summas 5.12 USD . Mis oli kõigi aegade HBB madalaim (ATL) hind? HBB nägi ATL hinda summas 0.0049157 USD . Milline on HBB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HBB kauplemismaht on -- USD . Kas HBB sel aastal kõrgemale ka suundub? HBB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBB hinna ennustust

