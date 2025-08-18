Rohkem infot HBB

Hubble hind (HBB)

Loendis mitteolevad

1 HBB/USD reaalajas hind:

$0.0077828
$0.0077828$0.0077828
-1.50%1D
Hubble (HBB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:48:35 (UTC+8)

Hubble (HBB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.04%

-1.58%

+8.48%

+8.48%

Hubble (HBB) reaalajas hind on $0.0077828. Viimase 24 tunni jooksul HBB kaubeldud madalaim $ 0.00774987 ja kõrgeim $ 0.00794598 näitab aktiivset turu volatiivsust. HBBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.12 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0049157.

Lüliajalise tootluse osas on HBB muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel +8.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hubble (HBB) – turuteave

Hubble praegune turukapitalisatsioon on $ 531.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HBB ringlev varu on 68.29M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 778.28K.

Hubble (HBB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hubble ja USD hinnamuutus $ -0.000125301630890785.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hubble ja USD hinnamuutus $ +0.0020520457.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hubble ja USD hinnamuutus $ +0.0009249523.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hubble ja USD hinnamuutus $ +0.00098017102067248.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000125301630890785-1.58%
30 päeva$ +0.0020520457+26.37%
60 päeva$ +0.0009249523+11.88%
90 päeva$ +0.00098017102067248+14.41%

Mis on Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Üksuse Hubble (HBB) allikas

Ametlik veebisait

Hubble hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hubble (HBB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hubble (HBB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hubble nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hubble hinna ennustust kohe!

HBB kohalike valuutade suhtes

Hubble (HBB) tokenoomika

Hubble (HBB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hubble (HBB) kohta

Kui palju on Hubble (HBB) tänapäeval väärt?
Reaalajas HBB hind USD on 0.0077828 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HBB/USD hind?
Praegune hind HBB/USD on $ 0.0077828. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hubble turukapitalisatsioon?
HBB turukapitalisatsioon on $ 531.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HBB ringlev varu?
HBB ringlev varu on 68.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBB (ATH) hind?
HBB saavutab ATH hinna summas 5.12 USD.
Mis oli kõigi aegade HBB madalaim (ATL) hind?
HBB nägi ATL hinda summas 0.0049157 USD.
Milline on HBB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HBB kauplemismaht on -- USD.
Kas HBB sel aastal kõrgemale ka suundub?
HBB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBB hinna ennustust.
