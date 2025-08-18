Rohkem infot HLT

Huanghuali Token logo

Huanghuali Token hind (HLT)

Loendis mitteolevad

1 HLT/USD reaalajas hind:

$0.804474
$0.804474$0.804474
0.00%1D
mexc
USD
Huanghuali Token (HLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:59:48 (UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

$ 0.657883
$ 0.657883$ 0.657883

--

--

-0.89%

-0.89%

Huanghuali Token (HLT) reaalajas hind on $0.804474. Viimase 24 tunni jooksul HLT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.657883.

Lüliajalise tootluse osas on HLT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Huanghuali Token (HLT) – turuteave

$ 129.64K
$ 129.64K$ 129.64K

--
----

$ 129.64K
$ 129.64K$ 129.64K

161.15K
161.15K 161.15K

161,153.83
161,153.83 161,153.83

Huanghuali Token praegune turukapitalisatsioon on $ 129.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HLT ringlev varu on 161.15K, mille koguvaru on 161153.83. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 129.64K.

Huanghuali Token (HLT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Huanghuali Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Huanghuali Token ja USD hinnamuutus $ -0.0115786333.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Huanghuali Token ja USD hinnamuutus $ -0.2666904517.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Huanghuali Token ja USD hinnamuutus $ -0.4504591625391844.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0115786333-1.43%
60 päeva$ -0.2666904517-33.15%
90 päeva$ -0.4504591625391844-35.89%

Mis on Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

Üksuse Huanghuali Token (HLT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Huanghuali Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Huanghuali Token (HLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Huanghuali Token (HLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Huanghuali Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Huanghuali Token hinna ennustust kohe!

HLT kohalike valuutade suhtes

Huanghuali Token (HLT) tokenoomika

Huanghuali Token (HLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Huanghuali Token (HLT) kohta

Kui palju on Huanghuali Token (HLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HLT hind USD on 0.804474 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HLT/USD hind?
Praegune hind HLT/USD on $ 0.804474. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Huanghuali Token turukapitalisatsioon?
HLT turukapitalisatsioon on $ 129.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HLT ringlev varu?
HLT ringlev varu on 161.15K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HLT (ATH) hind?
HLT saavutab ATH hinna summas 4.15 USD.
Mis oli kõigi aegade HLT madalaim (ATL) hind?
HLT nägi ATL hinda summas 0.657883 USD.
Milline on HLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HLT kauplemismaht on -- USD.
Kas HLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HLT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:59:48 (UTC+8)

