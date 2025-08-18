Mis on Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Huanghuali Token (HLT) kohta Kui palju on Huanghuali Token (HLT) tänapäeval väärt? Reaalajas HLT hind USD on 0.804474 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HLT/USD hind? $ 0.804474 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HLT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Huanghuali Token turukapitalisatsioon? HLT turukapitalisatsioon on $ 129.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HLT ringlev varu? HLT ringlev varu on 161.15K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HLT (ATH) hind? HLT saavutab ATH hinna summas 4.15 USD . Mis oli kõigi aegade HLT madalaim (ATL) hind? HLT nägi ATL hinda summas 0.657883 USD . Milline on HLT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HLT kauplemismaht on -- USD . Kas HLT sel aastal kõrgemale ka suundub? HLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HLT hinna ennustust

