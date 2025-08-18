Rohkem infot HSETH

HSETH Hinnainfo

HSETH Ametlik veebisait

HSETH Tokenoomika

HSETH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

hsETH logo

hsETH hind (HSETH)

Loendis mitteolevad

1 HSETH/USD reaalajas hind:

$4,416.66
$4,416.66$4,416.66
-3.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
hsETH (HSETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:11:41 (UTC+8)

hsETH (HSETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,416.66
$ 4,416.66$ 4,416.66
24 h madal
$ 4,690.22
$ 4,690.22$ 4,690.22
24 h kõrge

$ 4,416.66
$ 4,416.66$ 4,416.66

$ 4,690.22
$ 4,690.22$ 4,690.22

$ 4,690.22
$ 4,690.22$ 4,690.22

$ 1,224.66
$ 1,224.66$ 1,224.66

--

-3.63%

+4.44%

+4.44%

hsETH (HSETH) reaalajas hind on $4,416.66. Viimase 24 tunni jooksul HSETH kaubeldud madalaim $ 4,416.66 ja kõrgeim $ 4,690.22 näitab aktiivset turu volatiivsust. HSETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,690.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,224.66.

Lüliajalise tootluse osas on HSETH muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.63% 24 tunni vältel +4.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

hsETH (HSETH) – turuteave

$ 102.48K
$ 102.48K$ 102.48K

--
----

$ 102.48K
$ 102.48K$ 102.48K

23.20
23.20 23.20

23.20215080057058
23.20215080057058 23.20215080057058

hsETH praegune turukapitalisatsioon on $ 102.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HSETH ringlev varu on 23.20, mille koguvaru on 23.20215080057058. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.48K.

hsETH (HSETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse hsETH ja USD hinnamuutus $ -166.4956850079.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse hsETH ja USD hinnamuutus $ +2,297.3623572780.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse hsETH ja USD hinnamuutus $ +3,127.0217799600.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse hsETH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -166.4956850079-3.63%
30 päeva$ +2,297.3623572780+52.02%
60 päeva$ +3,127.0217799600+70.80%
90 päeva$ 0--

Mis on hsETH (HSETH)

hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse hsETH (HSETH) allikas

Ametlik veebisait

hsETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on hsETH (HSETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie hsETH (HSETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida hsETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake hsETH hinna ennustust kohe!

HSETH kohalike valuutade suhtes

hsETH (HSETH) tokenoomika

hsETH (HSETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HSETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse hsETH (HSETH) kohta

Kui palju on hsETH (HSETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas HSETH hind USD on 4,416.66 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HSETH/USD hind?
Praegune hind HSETH/USD on $ 4,416.66. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on hsETH turukapitalisatsioon?
HSETH turukapitalisatsioon on $ 102.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HSETH ringlev varu?
HSETH ringlev varu on 23.20 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HSETH (ATH) hind?
HSETH saavutab ATH hinna summas 4,690.22 USD.
Mis oli kõigi aegade HSETH madalaim (ATL) hind?
HSETH nägi ATL hinda summas 1,224.66 USD.
Milline on HSETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HSETH kauplemismaht on -- USD.
Kas HSETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
HSETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HSETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:11:41 (UTC+8)

hsETH (HSETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.