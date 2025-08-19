Mis on Howl City (HWL)

HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Howl City (HWL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Howl City hinna ennustus (USD)

Kui palju on Howl City (HWL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Howl City (HWL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Howl City nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Howl City hinna ennustust kohe!

HWL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Howl City (HWL) tokenoomika

Howl City (HWL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HWL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Howl City (HWL) kohta Kui palju on Howl City (HWL) tänapäeval väärt? Reaalajas HWL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HWL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HWL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Howl City turukapitalisatsioon? HWL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HWL ringlev varu? HWL ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HWL (ATH) hind? HWL saavutab ATH hinna summas 0.271879 USD . Mis oli kõigi aegade HWL madalaim (ATL) hind? HWL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HWL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HWL kauplemismaht on -- USD . Kas HWL sel aastal kõrgemale ka suundub? HWL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HWL hinna ennustust

Howl City (HWL) Olulised valdkonna uudised