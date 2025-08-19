Rohkem infot PUFF

HOW TO FLY hind (PUFF)

1 PUFF/USD reaalajas hind:

$0.00748075
-6.10%1D
-6.10%1D
mexc
HOW TO FLY (PUFF) reaalajas hinnagraafik
HOW TO FLY (PUFF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00544059
$ 0.00544059$ 0.00544059
24 h madal
$ 0.00830871
$ 0.00830871$ 0.00830871
24 h kõrge

$ 0.00544059
$ 0.00544059$ 0.00544059

$ 0.00830871
$ 0.00830871$ 0.00830871

$ 0.00985374
$ 0.00985374$ 0.00985374

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-6.11%

+2,678.90%

+2,678.90%

HOW TO FLY (PUFF) reaalajas hind on $0.00748075. Viimase 24 tunni jooksul PUFF kaubeldud madalaim $ 0.00544059 ja kõrgeim $ 0.00830871 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00985374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUFF muutunud -0.93% viimase tunni jooksul, -6.11% 24 tunni vältel +2,678.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HOW TO FLY (PUFF) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 941.42K
$ 941.42K$ 941.42K

0.00
0.00 0.00

125,524,019.30056304
125,524,019.30056304 125,524,019.30056304

HOW TO FLY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUFF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 125524019.30056304. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 941.42K.

HOW TO FLY (PUFF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HOW TO FLY ja USD hinnamuutus $ -0.000487596235330736.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HOW TO FLY ja USD hinnamuutus $ +0.1926599446.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HOW TO FLY ja USD hinnamuutus $ +0.1611141934.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HOW TO FLY ja USD hinnamuutus $ +0.0071559318265525217.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000487596235330736-6.11%
30 päeva$ +0.1926599446+2,575.41%
60 päeva$ +0.1611141934+2,153.72%
90 päeva$ +0.0071559318265525217+2,203.06%

Mis on HOW TO FLY (PUFF)

Üksuse HOW TO FLY (PUFF) allikas

Ametlik veebisait

HOW TO FLY hinna ennustus (USD)

Kui palju on HOW TO FLY (PUFF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOW TO FLY (PUFF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOW TO FLY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HOW TO FLY hinna ennustust kohe!

PUFF kohalike valuutade suhtes

HOW TO FLY (PUFF) tokenoomika

HOW TO FLY (PUFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOW TO FLY (PUFF) kohta

Kui palju on HOW TO FLY (PUFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUFF hind USD on 0.00748075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUFF/USD hind?
Praegune hind PUFF/USD on $ 0.00748075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HOW TO FLY turukapitalisatsioon?
PUFF turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUFF ringlev varu?
PUFF ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUFF (ATH) hind?
PUFF saavutab ATH hinna summas 0.00985374 USD.
Mis oli kõigi aegade PUFF madalaim (ATL) hind?
PUFF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUFF kauplemismaht on -- USD.
Kas PUFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUFF hinna ennustust.
