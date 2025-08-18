Mis on Hourglass (WAIT)

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

Hourglass hinna ennustus (USD)

WAIT kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hourglass (WAIT) kohta Kui palju on Hourglass (WAIT) tänapäeval väärt? Reaalajas WAIT hind USD on 0.00421357 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAIT/USD hind? $ 0.00421357 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hourglass turukapitalisatsioon? WAIT turukapitalisatsioon on $ 411.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAIT ringlev varu? WAIT ringlev varu on 97.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAIT (ATH) hind? WAIT saavutab ATH hinna summas 0.464756 USD . Mis oli kõigi aegade WAIT madalaim (ATL) hind? WAIT nägi ATL hinda summas 0.00176993 USD . Milline on WAIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAIT kauplemismaht on -- USD . Kas WAIT sel aastal kõrgemale ka suundub? WAIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAIT hinna ennustust

