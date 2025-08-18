Rohkem infot WAIT

Hourglass hind (WAIT)

1 WAIT/USD reaalajas hind:

$0.00420968
$0.00420968
-4.90%1D
Hourglass (WAIT) reaalajas hinnagraafik
Hourglass (WAIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00418925
24 h madal
$ 0.00451574
24 h kõrge

$ 0.00418925
$ 0.00451574
$ 0.464756
$ 0.00176993
-0.03%

-4.73%

+0.59%

+0.59%

Hourglass (WAIT) reaalajas hind on $0.00421357. Viimase 24 tunni jooksul WAIT kaubeldud madalaim $ 0.00418925 ja kõrgeim $ 0.00451574 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.464756 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00176993.

Lüliajalise tootluse osas on WAIT muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel +0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hourglass (WAIT) – turuteave

$ 411.51K
--
$ 411.51K
97.75M
97,751,977.44609132
Hourglass praegune turukapitalisatsioon on $ 411.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAIT ringlev varu on 97.75M, mille koguvaru on 97751977.44609132. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.51K.

Hourglass (WAIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hourglass ja USD hinnamuutus $ -0.000209501301288491.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hourglass ja USD hinnamuutus $ +0.0003180061.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hourglass ja USD hinnamuutus $ +0.0024006191.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hourglass ja USD hinnamuutus $ +0.0013303736624846825.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000209501301288491-4.73%
30 päeva$ +0.0003180061+7.55%
60 päeva$ +0.0024006191+56.97%
90 päeva$ +0.0013303736624846825+46.14%

Mis on Hourglass (WAIT)

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hourglass (WAIT) allikas

Ametlik veebisait

Hourglass hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hourglass (WAIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hourglass (WAIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hourglass nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hourglass hinna ennustust kohe!

WAIT kohalike valuutade suhtes

Hourglass (WAIT) tokenoomika

Hourglass (WAIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hourglass (WAIT) kohta

Kui palju on Hourglass (WAIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAIT hind USD on 0.00421357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAIT/USD hind?
Praegune hind WAIT/USD on $ 0.00421357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hourglass turukapitalisatsioon?
WAIT turukapitalisatsioon on $ 411.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAIT ringlev varu?
WAIT ringlev varu on 97.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAIT (ATH) hind?
WAIT saavutab ATH hinna summas 0.464756 USD.
Mis oli kõigi aegade WAIT madalaim (ATL) hind?
WAIT nägi ATL hinda summas 0.00176993 USD.
Milline on WAIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAIT kauplemismaht on -- USD.
Kas WAIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAIT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.