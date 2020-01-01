HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HotCocoa (HOTCOCOA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HotCocoa (HOTCOCOA) teave HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Ametlik veebisait: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Valge raamat: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Ostke HOTCOCOA kohe!

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HotCocoa (HOTCOCOA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Koguvaru: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ringlev varu: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Praegune hind: $ 0.00542097 $ 0.00542097 $ 0.00542097 Lisateave HotCocoa (HOTCOCOA) hinna kohta

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOTCOCOA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOTCOCOA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOTCOCOA tokeni tokenoomikat, avastage HOTCOCOA tokeni reaalajas hinda!

