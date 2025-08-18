Rohkem infot HOTCOCOA

HotCocoa hind (HOTCOCOA)

1 HOTCOCOA/USD reaalajas hind:

$0.00562012
$0.00562012$0.00562012
-3.70%1D
HotCocoa (HOTCOCOA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:37:12 (UTC+8)

HotCocoa (HOTCOCOA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00558491
$ 0.00558491$ 0.00558491
24 h madal
$ 0.00594821
$ 0.00594821$ 0.00594821
24 h kõrge

$ 0.00558491
$ 0.00558491$ 0.00558491

$ 0.00594821
$ 0.00594821$ 0.00594821

$ 0.0071471
$ 0.0071471$ 0.0071471

$ 0.00447324
$ 0.00447324$ 0.00447324

-0.20%

-3.83%

-3.19%

-3.19%

HotCocoa (HOTCOCOA) reaalajas hind on $0.0056172. Viimase 24 tunni jooksul HOTCOCOA kaubeldud madalaim $ 0.00558491 ja kõrgeim $ 0.00594821 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOTCOCOAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0071471 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00447324.

Lüliajalise tootluse osas on HOTCOCOA muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -3.83% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HotCocoa (HOTCOCOA) – turuteave

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

--
----

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

425.78M
425.78M 425.78M

1,600,000,000.0
1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

HotCocoa praegune turukapitalisatsioon on $ 2.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOTCOCOA ringlev varu on 425.78M, mille koguvaru on 1600000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.99M.

HotCocoa (HOTCOCOA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HotCocoa ja USD hinnamuutus $ -0.000224124669630071.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HotCocoa ja USD hinnamuutus $ -0.0006403372.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HotCocoa ja USD hinnamuutus $ +0.0002607111.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HotCocoa ja USD hinnamuutus $ -0.000893887280674071.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000224124669630071-3.83%
30 päeva$ -0.0006403372-11.39%
60 päeva$ +0.0002607111+4.64%
90 päeva$ -0.000893887280674071-13.72%

Mis on HotCocoa (HOTCOCOA)

HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HotCocoa (HOTCOCOA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HotCocoa hinna ennustus (USD)

Kui palju on HotCocoa (HOTCOCOA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HotCocoa (HOTCOCOA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HotCocoa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HotCocoa hinna ennustust kohe!

HOTCOCOA kohalike valuutade suhtes

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOTCOCOA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HotCocoa (HOTCOCOA) kohta

Kui palju on HotCocoa (HOTCOCOA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOTCOCOA hind USD on 0.0056172 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOTCOCOA/USD hind?
Praegune hind HOTCOCOA/USD on $ 0.0056172. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HotCocoa turukapitalisatsioon?
HOTCOCOA turukapitalisatsioon on $ 2.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOTCOCOA ringlev varu?
HOTCOCOA ringlev varu on 425.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOTCOCOA (ATH) hind?
HOTCOCOA saavutab ATH hinna summas 0.0071471 USD.
Mis oli kõigi aegade HOTCOCOA madalaim (ATL) hind?
HOTCOCOA nägi ATL hinda summas 0.00447324 USD.
Milline on HOTCOCOA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOTCOCOA kauplemismaht on -- USD.
Kas HOTCOCOA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOTCOCOA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOTCOCOA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:37:12 (UTC+8)

