Mis on HotCocoa (HOTCOCOA)

HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.

Üksuse HotCocoa (HOTCOCOA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HOTCOCOA kohalike valuutade suhtes

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HotCocoa (HOTCOCOA) kohta Kui palju on HotCocoa (HOTCOCOA) tänapäeval väärt? Reaalajas HOTCOCOA hind USD on 0.0056172 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOTCOCOA/USD hind? $ 0.0056172 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOTCOCOA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HotCocoa turukapitalisatsioon? HOTCOCOA turukapitalisatsioon on $ 2.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOTCOCOA ringlev varu? HOTCOCOA ringlev varu on 425.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOTCOCOA (ATH) hind? HOTCOCOA saavutab ATH hinna summas 0.0071471 USD . Mis oli kõigi aegade HOTCOCOA madalaim (ATL) hind? HOTCOCOA nägi ATL hinda summas 0.00447324 USD . Milline on HOTCOCOA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOTCOCOA kauplemismaht on -- USD . Kas HOTCOCOA sel aastal kõrgemale ka suundub? HOTCOCOA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOTCOCOA hinna ennustust

