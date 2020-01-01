Hot Dad (HOTDAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hot Dad (HOTDAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hot Dad (HOTDAD) teave HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community. Ametlik veebisait: https://hotdad.org/ Valge raamat: https://t.me/hotdadportal Ostke HOTDAD kohe!

Hot Dad (HOTDAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hot Dad (HOTDAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Koguvaru: $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M Ringlev varu: $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00014371 $ 0.00014371 $ 0.00014371 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000819 $ 0.00000819 $ 0.00000819 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hot Dad (HOTDAD) hinna kohta

Hot Dad (HOTDAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hot Dad (HOTDAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOTDAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOTDAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOTDAD tokeni tokenoomikat, avastage HOTDAD tokeni reaalajas hinda!

HOTDAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOTDAD võiks suunduda? Meie HOTDAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOTDAD tokeni hinna ennustust kohe!

