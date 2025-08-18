Rohkem infot HOTCROSS

HOTCROSS Hinnainfo

HOTCROSS Ametlik veebisait

HOTCROSS Tokenoomika

HOTCROSS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hot Cross logo

Hot Cross hind (HOTCROSS)

Loendis mitteolevad

1 HOTCROSS/USD reaalajas hind:

$0.00063433
$0.00063433$0.00063433
+12.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hot Cross (HOTCROSS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:11:14 (UTC+8)

Hot Cross (HOTCROSS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00056309
$ 0.00056309$ 0.00056309
24 h madal
$ 0.00071079
$ 0.00071079$ 0.00071079
24 h kõrge

$ 0.00056309
$ 0.00056309$ 0.00056309

$ 0.00071079
$ 0.00071079$ 0.00071079

$ 0.544661
$ 0.544661$ 0.544661

$ 0.00054328
$ 0.00054328$ 0.00054328

-10.00%

+11.72%

-3.68%

-3.68%

Hot Cross (HOTCROSS) reaalajas hind on $0.0006291. Viimase 24 tunni jooksul HOTCROSS kaubeldud madalaim $ 0.00056309 ja kõrgeim $ 0.00071079 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOTCROSSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.544661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00054328.

Lüliajalise tootluse osas on HOTCROSS muutunud -10.00% viimase tunni jooksul, +11.72% 24 tunni vältel -3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hot Cross (HOTCROSS) – turuteave

$ 70.15K
$ 70.15K$ 70.15K

--
----

$ 314.55K
$ 314.55K$ 314.55K

111.50M
111.50M 111.50M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Hot Cross praegune turukapitalisatsioon on $ 70.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOTCROSS ringlev varu on 111.50M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 314.55K.

Hot Cross (HOTCROSS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hot Cross ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hot Cross ja USD hinnamuutus $ -0.0001048339.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hot Cross ja USD hinnamuutus $ -0.0004886866.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hot Cross ja USD hinnamuutus $ -0.010068392562112238.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+11.72%
30 päeva$ -0.0001048339-16.66%
60 päeva$ -0.0004886866-77.68%
90 päeva$ -0.010068392562112238-94.11%

Mis on Hot Cross (HOTCROSS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hot Cross (HOTCROSS) allikas

Ametlik veebisait

Hot Cross hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hot Cross (HOTCROSS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hot Cross (HOTCROSS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hot Cross nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hot Cross hinna ennustust kohe!

HOTCROSS kohalike valuutade suhtes

Hot Cross (HOTCROSS) tokenoomika

Hot Cross (HOTCROSS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOTCROSS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hot Cross (HOTCROSS) kohta

Kui palju on Hot Cross (HOTCROSS) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOTCROSS hind USD on 0.0006291 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOTCROSS/USD hind?
Praegune hind HOTCROSS/USD on $ 0.0006291. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hot Cross turukapitalisatsioon?
HOTCROSS turukapitalisatsioon on $ 70.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOTCROSS ringlev varu?
HOTCROSS ringlev varu on 111.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOTCROSS (ATH) hind?
HOTCROSS saavutab ATH hinna summas 0.544661 USD.
Mis oli kõigi aegade HOTCROSS madalaim (ATL) hind?
HOTCROSS nägi ATL hinda summas 0.00054328 USD.
Milline on HOTCROSS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOTCROSS kauplemismaht on -- USD.
Kas HOTCROSS sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOTCROSS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOTCROSS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:11:14 (UTC+8)

Hot Cross (HOTCROSS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.