Rohkem infot HORUS

HORUS Hinnainfo

HORUS Ametlik veebisait

HORUS Tokenoomika

HORUS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HORUS logo

HORUS hind (HORUS)

Loendis mitteolevad

1 HORUS/USD reaalajas hind:

$0.00019459
$0.00019459$0.00019459
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HORUS (HORUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:44:36 (UTC+8)

HORUS (HORUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02172556
$ 0.02172556$ 0.02172556

$ 0.00012961
$ 0.00012961$ 0.00012961

--

--

0.00%

0.00%

HORUS (HORUS) reaalajas hind on $0.00019459. Viimase 24 tunni jooksul HORUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HORUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02172556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00012961.

Lüliajalise tootluse osas on HORUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HORUS (HORUS) – turuteave

$ 15.80K
$ 15.80K$ 15.80K

--
----

$ 17.71K
$ 17.71K$ 17.71K

81.20M
81.20M 81.20M

91,000,000.0
91,000,000.0 91,000,000.0

HORUS praegune turukapitalisatsioon on $ 15.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HORUS ringlev varu on 81.20M, mille koguvaru on 91000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.71K.

HORUS (HORUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HORUS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HORUS ja USD hinnamuutus $ +0.0000092560.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HORUS ja USD hinnamuutus $ +0.0000588044.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HORUS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000092560+4.76%
60 päeva$ +0.0000588044+30.22%
90 päeva$ 0--

Mis on HORUS (HORUS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HORUS (HORUS) allikas

Ametlik veebisait

HORUS hinna ennustus (USD)

Kui palju on HORUS (HORUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HORUS (HORUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HORUS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HORUS hinna ennustust kohe!

HORUS kohalike valuutade suhtes

HORUS (HORUS) tokenoomika

HORUS (HORUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HORUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HORUS (HORUS) kohta

Kui palju on HORUS (HORUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas HORUS hind USD on 0.00019459 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HORUS/USD hind?
Praegune hind HORUS/USD on $ 0.00019459. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HORUS turukapitalisatsioon?
HORUS turukapitalisatsioon on $ 15.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HORUS ringlev varu?
HORUS ringlev varu on 81.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HORUS (ATH) hind?
HORUS saavutab ATH hinna summas 0.02172556 USD.
Mis oli kõigi aegade HORUS madalaim (ATL) hind?
HORUS nägi ATL hinda summas 0.00012961 USD.
Milline on HORUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HORUS kauplemismaht on -- USD.
Kas HORUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
HORUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HORUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:44:36 (UTC+8)

HORUS (HORUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.