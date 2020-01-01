Horny Jail (JAIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Horny Jail (JAIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Horny Jail (JAIL) teave The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It's used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme's popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Ametlik veebisait: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk

Horny Jail (JAIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Horny Jail (JAIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 720.70K $ 720.70K $ 720.70K Koguvaru: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ringlev varu: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 720.70K $ 720.70K $ 720.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00424908 $ 0.00424908 $ 0.00424908 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00072093 $ 0.00072093 $ 0.00072093 Lisateave Horny Jail (JAIL) hinna kohta

Horny Jail (JAIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Horny Jail (JAIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JAIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JAIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JAIL tokeni tokenoomikat, avastage JAIL tokeni reaalajas hinda!

JAIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JAIL võiks suunduda? Meie JAIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JAIL tokeni hinna ennustust kohe!

