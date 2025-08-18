Mis on Horny Jail (JAIL)

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

Üksuse Horny Jail (JAIL) allikas Ametlik veebisait

Horny Jail (JAIL) tokenoomika

Horny Jail (JAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Horny Jail (JAIL) kohta Kui palju on Horny Jail (JAIL) tänapäeval väärt? Reaalajas JAIL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JAIL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JAIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Horny Jail turukapitalisatsioon? JAIL turukapitalisatsioon on $ 765.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JAIL ringlev varu? JAIL ringlev varu on 999.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAIL (ATH) hind? JAIL saavutab ATH hinna summas 0.00424908 USD . Mis oli kõigi aegade JAIL madalaim (ATL) hind? JAIL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JAIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JAIL kauplemismaht on -- USD . Kas JAIL sel aastal kõrgemale ka suundub? JAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAIL hinna ennustust

