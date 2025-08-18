Rohkem infot JAIL

1 JAIL/USD reaalajas hind:

$0.0007654
$0.0007654
-21.20%1D
Horny Jail (JAIL) reaalajas hinnagraafik
Horny Jail (JAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00424908
$ 0.00424908

$ 0
$ 0

-0.13%

-21.23%

-43.65%

-43.65%

Horny Jail (JAIL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JAIL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00424908 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JAIL muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -21.23% 24 tunni vältel -43.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Horny Jail (JAIL) – turuteave

$ 765.00K
$ 765.00K

--
--

$ 765.00K
$ 765.00K

999.67M
999.67M

999,674,399.697468
999,674,399.697468

Horny Jail praegune turukapitalisatsioon on $ 765.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JAIL ringlev varu on 999.67M, mille koguvaru on 999674399.697468. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 765.00K.

Horny Jail (JAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Horny Jail ja USD hinnamuutus $ -0.000206392534704288.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Horny Jail ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Horny Jail ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Horny Jail ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000206392534704288-21.23%
30 päeva$ 0-53.42%
60 päeva$ 0-3.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Horny Jail (JAIL)

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Horny Jail (JAIL) allikas

Ametlik veebisait

Horny Jail hinna ennustus (USD)

Kui palju on Horny Jail (JAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Horny Jail (JAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Horny Jail nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Horny Jail hinna ennustust kohe!

JAIL kohalike valuutade suhtes

Horny Jail (JAIL) tokenoomika

Horny Jail (JAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Horny Jail (JAIL) kohta

Kui palju on Horny Jail (JAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas JAIL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JAIL/USD hind?
Praegune hind JAIL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Horny Jail turukapitalisatsioon?
JAIL turukapitalisatsioon on $ 765.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JAIL ringlev varu?
JAIL ringlev varu on 999.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAIL (ATH) hind?
JAIL saavutab ATH hinna summas 0.00424908 USD.
Mis oli kõigi aegade JAIL madalaim (ATL) hind?
JAIL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas JAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
JAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAIL hinna ennustust.
