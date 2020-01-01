Horizon (HRZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Horizon (HRZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Horizon (HRZ) teave Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Ametlik veebisait: https://horizon-protocol.com/ Valge raamat: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon Ostke HRZ kohe!

Horizon (HRZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Horizon (HRZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.05K $ 58.05K $ 58.05K Koguvaru: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Ringlev varu: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.80K $ 64.80K $ 64.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.126194 $ 0.126194 $ 0.126194 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00661825 $ 0.00661825 $ 0.00661825 Praegune hind: $ 0.0067651 $ 0.0067651 $ 0.0067651 Lisateave Horizon (HRZ) hinna kohta

Horizon (HRZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Horizon (HRZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HRZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HRZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HRZ tokeni tokenoomikat, avastage HRZ tokeni reaalajas hinda!

HRZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HRZ võiks suunduda? Meie HRZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HRZ tokeni hinna ennustust kohe!

