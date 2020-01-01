Horizon (HRZ) tokenoomika
Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.
Prices are typically derived from the average of external market data sources.
The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.
Horizon (HRZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Horizon (HRZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate HRZ tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
HRZ tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.