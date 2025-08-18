Rohkem infot HRZ

HRZ Hinnainfo

HRZ Valge raamat

HRZ Ametlik veebisait

HRZ Tokenoomika

HRZ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Horizon logo

Horizon hind (HRZ)

Loendis mitteolevad

1 HRZ/USD reaalajas hind:

$0.00815148
$0.00815148$0.00815148
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Horizon (HRZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:48:28 (UTC+8)

Horizon (HRZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0081275
$ 0.0081275$ 0.0081275
24 h madal
$ 0.00821926
$ 0.00821926$ 0.00821926
24 h kõrge

$ 0.0081275
$ 0.0081275$ 0.0081275

$ 0.00821926
$ 0.00821926$ 0.00821926

$ 0.126194
$ 0.126194$ 0.126194

$ 0.00811514
$ 0.00811514$ 0.00811514

--

-0.09%

-12.44%

-12.44%

Horizon (HRZ) reaalajas hind on $0.00815148. Viimase 24 tunni jooksul HRZ kaubeldud madalaim $ 0.0081275 ja kõrgeim $ 0.00821926 näitab aktiivset turu volatiivsust. HRZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.126194 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00811514.

Lüliajalise tootluse osas on HRZ muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -12.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Horizon (HRZ) – turuteave

$ 69.95K
$ 69.95K$ 69.95K

--
----

$ 78.07K
$ 78.07K$ 78.07K

8.58M
8.58M 8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Horizon praegune turukapitalisatsioon on $ 69.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HRZ ringlev varu on 8.58M, mille koguvaru on 9577807.002004618. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.07K.

Horizon (HRZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Horizon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Horizon ja USD hinnamuutus $ -0.0048012119.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Horizon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Horizon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ -0.0048012119-58.89%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Horizon (HRZ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Horizon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Horizon (HRZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Horizon (HRZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Horizon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Horizon hinna ennustust kohe!

HRZ kohalike valuutade suhtes

Horizon (HRZ) tokenoomika

Horizon (HRZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HRZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Horizon (HRZ) kohta

Kui palju on Horizon (HRZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas HRZ hind USD on 0.00815148 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HRZ/USD hind?
Praegune hind HRZ/USD on $ 0.00815148. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Horizon turukapitalisatsioon?
HRZ turukapitalisatsioon on $ 69.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HRZ ringlev varu?
HRZ ringlev varu on 8.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HRZ (ATH) hind?
HRZ saavutab ATH hinna summas 0.126194 USD.
Mis oli kõigi aegade HRZ madalaim (ATL) hind?
HRZ nägi ATL hinda summas 0.00811514 USD.
Milline on HRZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HRZ kauplemismaht on -- USD.
Kas HRZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
HRZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HRZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:48:28 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.