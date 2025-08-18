Mis on Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Üksuse Horizon (HRZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Horizon (HRZ) tokenoomika

Horizon (HRZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HRZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Horizon (HRZ) kohta Kui palju on Horizon (HRZ) tänapäeval väärt? Reaalajas HRZ hind USD on 0.00815148 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HRZ/USD hind? $ 0.00815148 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HRZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Horizon turukapitalisatsioon? HRZ turukapitalisatsioon on $ 69.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HRZ ringlev varu? HRZ ringlev varu on 8.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HRZ (ATH) hind? HRZ saavutab ATH hinna summas 0.126194 USD . Mis oli kõigi aegade HRZ madalaim (ATL) hind? HRZ nägi ATL hinda summas 0.00811514 USD . Milline on HRZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HRZ kauplemismaht on -- USD . Kas HRZ sel aastal kõrgemale ka suundub? HRZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HRZ hinna ennustust

