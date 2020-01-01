Hord (HORD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hord (HORD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hord (HORD) teave Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups. Ametlik veebisait: https://www.hord.fi/ Ostke HORD kohe!

Hord (HORD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hord (HORD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 712.54K $ 712.54K $ 712.54K Koguvaru: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Ringlev varu: $ 254.72M $ 254.72M $ 254.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 895.14K $ 895.14K $ 895.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00179628 $ 0.00179628 $ 0.00179628 Praegune hind: $ 0.00279726 $ 0.00279726 $ 0.00279726 Lisateave Hord (HORD) hinna kohta

Hord (HORD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hord (HORD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HORD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HORD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HORD tokeni tokenoomikat, avastage HORD tokeni reaalajas hinda!

HORD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HORD võiks suunduda? Meie HORD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HORD tokeni hinna ennustust kohe!

