Mis on Hord (HORD)

Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hord (HORD) kohta Kui palju on Hord (HORD) tänapäeval väärt? Reaalajas HORD hind USD on 0.00279528 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HORD/USD hind? $ 0.00279528 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HORD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hord turukapitalisatsioon? HORD turukapitalisatsioon on $ 712.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HORD ringlev varu? HORD ringlev varu on 254.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HORD (ATH) hind? HORD saavutab ATH hinna summas 1.79 USD . Mis oli kõigi aegade HORD madalaim (ATL) hind? HORD nägi ATL hinda summas 0.00179628 USD . Milline on HORD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HORD kauplemismaht on -- USD . Kas HORD sel aastal kõrgemale ka suundub? HORD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HORD hinna ennustust

