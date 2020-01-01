Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Hopper the Rabbit (HOPPER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Hopper the Rabbit (HOPPER) teave

First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them

Ametlik veebisait:
https://hoppersui.com/

Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Hopper the Rabbit (HOPPER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 425.99K
$ 425.99K
Koguvaru:
$ 10.00B
$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 425.99K
$ 425.99K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00009456
$ 0.00009456
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00000439
$ 0.00000439
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HOPPER tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HOPPER tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HOPPER tokeni tokenoomikat, avastage HOPPER tokeni reaalajas hinda!

HOPPER – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HOPPER võiks suunduda? Meie HOPPER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.