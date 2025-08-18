Rohkem infot HOPE

Hopecore logo

Hopecore hind (HOPE)

Loendis mitteolevad

1 HOPE/USD reaalajas hind:

--
----
-12.00%1D
Hopecore (HOPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:00:17 (UTC+8)

Hopecore (HOPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002501
$ 0.00002501$ 0.00002501
24 h madal
$ 0.00002881
$ 0.00002881$ 0.00002881
24 h kõrge

$ 0.00002501
$ 0.00002501$ 0.00002501

$ 0.00002881
$ 0.00002881$ 0.00002881

$ 0.00059775
$ 0.00059775$ 0.00059775

$ 0.0000222
$ 0.0000222$ 0.0000222

+0.69%

-11.63%

-9.83%

-9.83%

Hopecore (HOPE) reaalajas hind on $0.00002545. Viimase 24 tunni jooksul HOPE kaubeldud madalaim $ 0.00002501 ja kõrgeim $ 0.00002881 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00059775 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000222.

Lüliajalise tootluse osas on HOPE muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -11.63% 24 tunni vältel -9.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hopecore (HOPE) – turuteave

$ 25.29K
$ 25.29K$ 25.29K

$ 25.29K
$ 25.29K$ 25.29K

994.33M
994.33M 994.33M

994,330,165.881181
994,330,165.881181 994,330,165.881181

Hopecore praegune turukapitalisatsioon on $ 25.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOPE ringlev varu on 994.33M, mille koguvaru on 994330165.881181. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.29K.

Hopecore (HOPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hopecore ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hopecore ja USD hinnamuutus $ -0.0000019819.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hopecore ja USD hinnamuutus $ -0.0000051726.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hopecore ja USD hinnamuutus $ -0.00001287622881849124.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.63%
30 päeva$ -0.0000019819-7.78%
60 päeva$ -0.0000051726-20.32%
90 päeva$ -0.00001287622881849124-33.59%

Mis on Hopecore (HOPE)

This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hopecore (HOPE) allikas

Hopecore hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hopecore (HOPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hopecore (HOPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hopecore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hopecore hinna ennustust kohe!

HOPE kohalike valuutade suhtes

Hopecore (HOPE) tokenoomika

Hopecore (HOPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hopecore (HOPE) kohta

Kui palju on Hopecore (HOPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOPE hind USD on 0.00002545 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOPE/USD hind?
Praegune hind HOPE/USD on $ 0.00002545. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hopecore turukapitalisatsioon?
HOPE turukapitalisatsioon on $ 25.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOPE ringlev varu?
HOPE ringlev varu on 994.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOPE (ATH) hind?
HOPE saavutab ATH hinna summas 0.00059775 USD.
Mis oli kõigi aegade HOPE madalaim (ATL) hind?
HOPE nägi ATL hinda summas 0.0000222 USD.
Milline on HOPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOPE kauplemismaht on -- USD.
Kas HOPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOPE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:00:17 (UTC+8)

Hopecore (HOPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.