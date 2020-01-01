Hootchain (HOOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hootchain (HOOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hootchain (HOOT) teave HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Ametlik veebisait: https://hootchain.org Valge raamat: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Ostke HOOT kohe!

Hootchain (HOOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hootchain (HOOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.56K $ 14.56K $ 14.56K Koguvaru: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Ringlev varu: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.60K $ 14.60K $ 14.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00600339 $ 0.00600339 $ 0.00600339 Lisateave Hootchain (HOOT) hinna kohta

Hootchain (HOOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hootchain (HOOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOOT tokeni tokenoomikat, avastage HOOT tokeni reaalajas hinda!

HOOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOOT võiks suunduda? Meie HOOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOOT tokeni hinna ennustust kohe!

